PSG neemt afscheid van coach Christophe Galtier: opvolger Luis Enrique wordt vandaag nog voorgesteld

Christophe Galtier (56), die vrijdagochtend nog opgepakt werd op verdenking van racisme, is niet langer coach van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Na de nieuwe mislukking in de Champions League -waarin ze in de achtste finale kansloos uitgeschakeld werden door Bayern München- en een titel die nipter was dan verwacht, zat dit ontslag er al langer aan te komen. De club uit de Franse hoofdstad en de oud-coach van onder andere Nice gaan in onderling overleg uit elkaar. Armer zal Galtier er niet van worden: de advocaten onderhandelden een ontslagvergoeding van om en bij de tien miljoen euro.

Ondertussen kondigde de Franse topclub deze namiddag om 14u een persconferentie aan. De verwachting is dat Luis Enrique (53)-ex-coach van Barcelona en de Spaanse nationale ploeg- voorgesteld wordt.