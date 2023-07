Staking in depot van Decathlon in Willebroek

Stijn Huybrechts (24) neemt dorpscafé Barbok over in Blaasveld: “Ik werkte als student al heel graag in het café”

Het dorpscafé Barbok in Blaasveld heeft een nieuwe uitbater. De 24-jarige Stijn Huybrechts nam het café over nadat hij er eerst aan de slag ging als jobstudent en later ook vast in dienst werkte. …