Grote cocaïnebende opgerold: 24 arrestaties in Europa en Brazilië

De politie heeft in Spanje en Portugal een internationale drugsbende opgerold, die cocaïne uit Zuid-Amerika naar verschillende Europese landen heeft gesmokkeld. Bij de operatie zouden in beide Zuid-Europese landen en in Brazilië in totaal 24 mensen zijn opgepakt, aldus de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil. Ook is 800 kilogram cocaïne in beslag genomen. Daarvoor is samengewerkt met Europol en de autoriteiten in Brazilië.

De bende bracht “grote hoeveelheden cocaïne” via Brazilië per schip naar Malaga in het zuiden van Spanje. De drugs zou dan in voertuigen met een dubbele bodem naar andere landen in Europa zijn gesmokkeld. Het onderzoek is een jaar geleden opgestart. Onder de verdachten zijn twee leden van het Braziliaanse leger.

De afgelopen maanden is het aantal succesvolle onderzoeken tegen de cocaïnemaffia in Spanje toegenomen. In april en mei zijn zo nog twee grote bendes opgerold, waarbij in totaal 80 mensen zijn opgepakt en ongeveer 3 ton cocaïne in beslag werd genomen. Bij een andere operatie in april, in Galicië in het noordwesten van het land, zou dan weer het “grootste cocaïnelabo van Europa” ontmanteld zijn. Daarbij zijn 18 mensen opgepakt. Het labo zou beheerd zijn door drugssmokkelaars uit Mexico en Colombia.