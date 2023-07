Comeos reageert op beschuldiging van ‘graaiflatie’: “Moeilijkste situatie in laatste 30 jaar voor supermarkten”

De Belgische supermarkten worden geconfronteerd met de moeilijkste situatie in de laatste 30 jaar, met marges die in de voedingsdistributie zijn gedaald tot een historisch dieptepunt. Dat zegt handelsfederatie Comeos in een reactie op vaststellingen van consumentenorganisatie Test Aankoop over grote prijsstijgingen.

Volgens Testaankoop stegen de prijzen in de supermarkten in juni nog met 17 procent. De organisatie wil dat de Mededingingsautoriteit onderzoekt of er geen sprake is van ‘graaiflatie’, waarbij hogere winstmarges de prijzen de hoogte injagen. Ondanks dalende grondstoffenprijzen, ziet Testaankoop immers amper prijsdalingen in de rekken.

Comeos wijst er in een reactie op dat de supermarkten de laatste schakel zijn in de keten. De marges in de voedingsdistributie zijn gedaald tot 1,29 procent, luidt het. “Dat betekent dat de supermarkt op een winkelkar van 100 euro 1,29 euro overhoudt.”

Prijsveranderingen worden niet alleen bepaald door de kosten van grondstoffen, zegt Comeos ook. “Factoren zoals aankoopkosten, transportkosten, lonen, verpakkingen, huur, energie en belastingen verhogen de kosten van producten die we in de winkel vinden.”

Meer nog: volgens de handelsfederatie zouden de prijzen nog sterker zijn gestegen als supermarkten hun marges niet hadden verlaagd en geen betere voorwaarden hadden onderhandeld met producenten.