Gentse zeescouts op kamp in Nederlands stormgebied: “Iedereen veilig, maar droogkast zal overuren draaien”

De Gentse Zeescouts De Wilde Eend is momenteel op kamp in het Nederlandse Zeewolde, daarmee zitten ze niet ver van het epicentrum van storm Poly die lelijk huishoudt bij onze noorderburen. “Er zijn wel enkele tenten weggewaaid, maar iedereen is veilig. De droogkast zal overuren draaien.”

In Nederland gaat storm Poly de geschiedenisboeken in als de eerste zeer zware zomerstorm en de zwaarste zomerstorm ooit. In IJmuiden werd woensdag tussen 8 en 9 uur een uur lang windkracht 11 gemeten. De 306 leden van de zeescouts uit Gent sloeg enkele dagen geleden hun kamp op in Zeewolde, op zo’n 60 kilometer vogelvlucht van IJmuiden. En zij maakten woensdag een pittige voormiddag mee.

“We waren van dinsdagmiddag op de hoogte dat er een storm ging aangekomen”, zegt eenheidsleider Stephanie, die alles vanuit Gent coördineert. “De lokale terreinbeheerders hadden gewaarschuwd dat we ons moesten voorbereiden op iets dat extremer zou zijn dan wat we gewoon waren. Dinsdagavond hebben we dan ook al een kleine crisisvergadering georganiseerd.”

Tenten werden steviger vastgemaakt, bagage werd in veiligheid gebracht en ook de oudere groepen werden ondergebracht in het gebouw waar de jongsten verblijven. “We zijn een zeescouts en weten dus wel hoe stormen werken”, zegt leider Casper (28) die in Zeewolde aanwezig is. “Maar we wisten dat dit toch wel een stevige storm ging worden. Dus hebben we redelijk snel beslissingen genomen en de schade is daardoor ook wel beperkt gebleven.”

Alle groepen werden ondergebracht in het gebouw op de kamplocatie. — © Zeescouts De Wilde Eend

Een drietal tenten overleefden de storm niet, maar dat zouden enkel tenten van leiders en de kookploeg zijn. “Al het materiaal van de kinderen is veilig. Zij zullen ook niet echt doorgehad hebben dat het een zware storm was. Ze zijn allemaal binnen gebleven, hebben soep gekregen en een film gekeken. Dat laatste is misschien wel niet de beste scoutsactiviteit, maar veiligheid primeerde. Wanneer zij vanmiddag opnieuw buiten gaan, zullen ze enkel merken dat het geregend heeft. Paniek wilden we sowieso vermijden.”

Rondzeilend kamp

Ook een van de oudere groepen, die normaal rondzeilen, nam snel de beslissing om binnen te varen en bleef daardoor gespaard van de storm. “Zij hebben in Sneek aangemeerd en hebben daar onderdak gekregen in een scoutslokaal”, zegt Stephanie. “Maar zij zijn dat ook wel al gewoon. Ze kunnen goed anticiperen op zulk weer. Elk jaar tijdens hun kamp is er wel een dag dat de wind overheerst en ze op zoek moeten naar een veiliger oord.”

Enkele tenten op het terrein overleefden de storm niet. — © Zeescouts De Wilde Eend

Donderdag gaat het kamp in Zeewolde gewoon verder. “Ze verwachten dit weekend temperaturen tot 35 graden. Dus dan zullen we ons hitteplan moeten activeren”, zegt Casper al lachend. “Maar vandaag (woensdag, red.) zal de droogkast hier overuren draaien.” Stephanie vult aan: “Hier in Gent staat een ploeg klaar die eventueel kan vertrekken met extra materiaal, want op dit moment ziet het er niet daar uit dat we het kamp moeten stilleggen. Het zal dus bij een goed verhaal blijven.”

Bij de zeescouts zijn ze optimistisch en wordt het kamp gewoon verdergezet. — © Zeescouts De Wilde Eend.

(sgg)