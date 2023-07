Betogers verstoren dankdienst voor koning Charles in Edinburgh: “Niet mijn koning”

De demonstranten hebben zich verzameld in de buurt van Saint Giles’ Cathedral. Volgens actiegroep Republic zijn inmiddels meer dan honderd demonstranten aanwezig. In de kerk vindt later op de dag een dankdienst plaats waarbij wordt stilgestaan bij de kroning van Charles. Republic is kritisch, en stelt dat de ceremonie “weer een kroning is”. “Weer een zinloze parade, weer een roekeloze verspilling van overheidsgeld. Dus daar gaan we natuurlijk tegen protesteren”, schrijft Republic op de website.

Elders in Edinburgh vindt nog een protest plaats. De Schotse antimonarchievereniging Our Republic houdt een aparte bijeenkomst bij het Schotse parlement. Eerder dit jaar werden tientallen antimonarchisten gearresteerd rond de kroning van Charles in Londen.