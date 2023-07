Bus van De Lijn rijdt zich ondanks grote waarschuwing vast in spoorwegtunnel

Een chauffeur van een Lijnbus had de waarschuwing boven de spoorwegtunnel woensdagmiddag eventjes gemist. Hij reed de tunnel in De Pinte in, maar kwam meteen vast te zitten.

Een Lijnbus van lijn 34 kwam woensdagmiddag vast te zitten in de spoorwegtunnel in de Langevelddreef in De Pinte. Een duidelijke waarschuwing ‘max. 2,65 meter’ laat nochtans weten dat de tunnel niet voor grote voertuigen bestemd is.

Op het moment van het incident waren er geen reizigers op de bus. De bus was nog op weg naar de halte. Er vielen geen gewonden bij het incident. “Het is een vervelende situatie, maar de technische dienst van De Lijn zal ter plaatse komen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen”, zegt Marco Demerling van de De Lijn.