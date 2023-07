Zichtbaar getekende koning Albert verlaat het ziekenhuis na negen dagen: “Het gaat goed”

Op 27 juni was koning Albert onwel geworden en in het ziekenhuis opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. Het leek erop dat hij snel weer thuis zou zijn, maar bijkomende onderzoeken brachten aan het licht dat hij ook een bloedinfectie had opgelopen. Omdat hij daarvoor behandeld moest worden, bleef hij uiteindelijk negen dagen in het ziekenhuis.

“Het gaat goed”, zei hij bij het verlaten van het ziekenhuis rond 14 uur aan de aanwezige journalisten. Hij bedankte al het verplegend personeel het Sint-Lukasziekenhuis in Brussel.

Bloedvergiftiging

Het nieuws van de bloedvergiftiging maakte het Paleis dinsdag, na acht dagen in het ziekenhuis, pas terloops bekend in een persbericht. Dat roept vragen op, want het magazine Soir mag was van plan er woensdagochtend exclusief mee uit te pakken. Heeft het Paleis bewust de ernst van de toestand van Albert verzwegen, en pas eerlijk gecommuniceerd zodra duidelijk was dat het toch aan het licht zou komen? Het Paleis zelf benadrukt dat de toestand van Albert al die tijd stabiel is geweest en het geven van bijkomende informatie in de ogen van de betrokkenen niet nodig was.

De 89-jarige Albert was de zesde koning der Belgen en zat net geen twintig jaar op de troon. In 2013 gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Filip. De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt en moest hij in 2014 een huidtumor laten verwijderen aan het hoofd.

