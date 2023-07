Haaien verwonden zwemmers aan stranden nabij New York

Haaien hebben opschudding veroorzaakt aan enkele populaire stranden in de buurt van de Amerikaanse stad New York. De dieren hebben mogelijk vier zwemmers verwond, melden lokale media woensdag.

De incidenten deden zich de voorbije dagen voor aan stranden op het eiland Long Island, ten oosten van de Amerikaanse miljoenenstad. Zeker vier zwemmers raakten gewond toen ze in het water van de Atlantische Oceaan zwommen en aangevallen werden, melden de autoriteiten. Het is echter niet zeker of ze daadwerkelijk aangevallen werden door een haai.

Volgens de lokale autoriteiten werden de voorbije dagen wel degelijk tientallen haaien gespot in het water voor de kusten van Long Island. Een aanval door een haai is uiterst zeldzaam. In de VS gebeurt dat voornamelijk in Florida.