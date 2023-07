Toeristen drinken paradijselijk ‘kokoseiland’ letterlijk leeg

Ko Samui, ook wel ‘kokoseiland’ genoemd, ligt in de Golf van Thailand en is 25 bij 21 kilometer groot. Het is veel minder bekend dan Phuket en daardoor dus ook aanzienlijk minder druk. In het midden van de jaren ‘70 werd het eiland voor het eerst door rugzaktoeristen ontdekt. Daardoor was er aanvankelijk sprake van vrij kleinschalige toeristische accommodatie. Maar zoals zo vaak blijft zo’n paradijsje nooit onontdekt...

Geleidelijk aan nam de toeristenstroom toe en de afgelopen jaren werden er heel wat luxehotels en resorts met directe toegang tot het strand neergepoot. Voordat het toerisme hier voet aan de grond kreeg, leefden de mensen er vooral van de export van kokosnoten. Je kan er dan ook een kokosplantage bezoeken, waar naar Thaise traditie apen worden ingezet. De speciaal getrainde aapjes smijten per dag wel zo’n zeshonderd kokosnoten naar beneden.

Door de aanhoudende droogte hebben eilandbewoners dezer dagen een hardere noot te kraken. Drinkwater wordt schaars, nu reservoirs en watervallen op een extreem laag peil staan. Als de droogte aanhoudt riskeren de 67.000 eilandbewoners eind juli zonder water te komen zitten. Om dit te vermijden, wordt drinkwater voortaan strikt gerantsoeneerd. De meeste hotels beschikken zelf over watertanks voor hun gasten, maar ook zij zullen binnenkort vermoedelijk drinkwater moeten importeren, melden plaatselijke media.