WHO stuurt 18 miljoen dosissen van allereerste malariavaccin naar 12 landen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF gaan 18 miljoen dosissen van het malariavaccin sturen naar 12 landen. Dat heeft de topman van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, woensdag aangekondigd.

Malaria eiste in 2021 nog 619.000 mensenlevens wereldwijd, blijkt uit cijfers van de WHO. De ziekte ontstaat door een prik van een mug en veroorzaakt koorts, hoofdpijn en koude rillingen. Wanneer er geen behandeling volgt, heeft de ziekte vaak de dood tot gevolg. Het blijft een van de dodelijkste ziektes in Afrika.

Een nieuw vaccin tegen malaria, ontwikkeld door de Universiteit van Oxford, heeft onlangs groen licht gekregen van de Ghanese autoriteiten. Het werd getest in Ghana, Kenia en Malawi en 1,6 miljoen kinderen kregen het toegediend. Volgens de WHO is het vaccin “veilig en effectief”.

Zowat 30 Afrikaanse landen willen het gebruiken en tegen begin 2024 zouden miljoenen mensen bereikt worden. Maar het aanbod komt volgens de WHO niet overeen met de vraag. Tot 2025 zouden er nog miljoenen dosissen nodig zijn in onder meer Benin, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Democratische Republiek Congo (DRC), Liberia, Niger, Sierra Leone en Oeganda.