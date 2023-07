Wie zijn mysterieuze gemaskerde ‘helpers’ van Franse politie? “We zouden het zo weer doen”

De Franse strijdkrachten zijn een onderzoek gestart naar een groep van meer dan dertig mensen die afgelopen weekend volgens ooggetuigen in de Bretonse havenstad Lorient gemaskerd de plaatselijke politie kwamen ‘helpen’ tegen relschoppers en plunderaars. De gemaskerde individuen vochten in het centrum van de stad met relschoppers en hebben naar het zich laat aanzien ook plunderaars op eigen houtje hardhandig aangehouden, aldus Franse media.

De burgemeester van Lorient, Fabrice Loher, heeft volgens plaatselijke media de bewoners verzekerd dat er in de stad geen enkele militie aan de zijde van de politie is ingeschakeld. Maar zowel de politie, de gemeente als het ministerie van Defensie is ongerust over de incidenten.

De meeste gemaskerde helpers van de politie zouden militairen van marine-eenheden in Lorient zijn geweest. Dat heeft een van de mariniers zelf gezegd aan een regionale krant. “Er waren verscheidene eenheden bij betrokken, en we zijn er trots op, we zouden het wanneer nodig zo weer doen. Als je alles in brand steekt, moet je een reactie verwachten.” In een reactie aan de krant Ouest-France zei een van hen: “Wie zijn wij ? Ik kan het je niet vertellen. Maar we staan ​​aan de goede kant.”

In elkaar geslagen

Aan de lokale krant Le Télégramme vertelt een 22-jarige man hoe zijn vriend werd afgetuigd door de zelfverklaarde ordehandhavers in Lorient. De twee – zelf naar eigen zeggen geen relschoppers – zagen een groep opdagen waarvan ze aanvankelijk dachten dat het de Franse antimisdaadbrigade BAC was. Al snel merkten dat dat niet zo was: de getuige beschrijft hoe de mannen jongeren uitdaagden, beledigden en aanvielen, terwijl ze uitschreeuwden dat ze Franse patriotten waren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens de getuige kon zijn vriend niet ontkomen aan de groep antirelschoppers. “Ze sloegen hem neer en begonnen hem in zijn ribben te schoppen”, vertelt hij. “Ze gaven hem ook een trap tegen zijn hoofd. Hij schreeuwde dat hij niets had gedaan. Ikzelf had net daarvoor zelfs brandend vuilnis geblust en een politieagent had me daar nog voor bedankt.”

Volgens de getuige heeft de groep veel jongeren in elkaar geslagen, van wie “slechts één of twee brandjes hadden gesticht”. De ‘ordehandhavers’ droegen de vriend van de getuige met een bebloed hoofd over aan de politie, die hem meteen weer vrijliet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Als privépersoon

De Maritieme Strijdmacht van Mariniers en Commando’s (Forfusco), die in Lorient het hoofdkwartier heeft, liet al weten dat het bij de leiding “niet bekend is dat er leden aan dit soort acties hebben meegedaan, want iedereen weet dat de openbare orde niet de taak van de strijdkrachten, inclusief Forfusco, is”. Maar niet lang daarna zei een woordvoerster dat het weliswaar mogelijk zou zijn dat mariniers als privépersoon aan dergelijke acties hebben meegedaan, maar dat geen enkele eenheid er direct bij is betrokken.

Niet onwettig

De Franse krant Le Figaro wijst er, op basis van artikel 73 van het Franse wetboek van strafvordering, alvast op dat de politie helpen bij het verrichten van arrestaties niet onwettig is: “In gevallen van een flagrante misdaad of een flagrante overtreding waarop een gevangenisstraf staat, heeft iedereen het recht om de dader aan te houden en hem voor de dichtstbijzijnde gerechtelijke politieagent te brengen.”