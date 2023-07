Tientallen gewonden bij aanval op bezette oost-Oekraïense stad Makijivka

In de door Russische troepen gecontroleerde stad Makijivka, in het oosten van Oekraïne, zijn volgens lokale autoriteiten minstens 25 mensen gewond geraakt door de inslag van verschillende projectielen.

Onder de gewonden zijn ook twee kinderen, aldus het door Moskou aangestelde hoofd van de regio Donetsk, Denis Pushilin, dinsdagavond op Telegram: een meisje van 2 jaar en 9 maanden, en een jongen van 7 jaar. “De ontploffing werd gevoeld door de meerderheid van de inwoners van Makijivka en Donetsk”, klinkt het. Volgens Pushilin werden woongebouwen, een ziekenhuis, scholen en een kleuterschool beschadigd.

Russische militaire blogs beweren dat bij de beschietingen Himars-artillerieraketten gebruikt werden, die Oekraïne van de VS had gekregen. Volgens de Oekraïners was de grote kracht van de explosie dan weer te wijten aan het feit dat een brandstof- of munitiedepot werd geraakt tijdens de beschieting.

De informatie van de strijdende partijen kan momenteel niet onafhankelijk worden geverifieerd.