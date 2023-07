Vijftien doden door hevige regenval in zuidoosten van China

Vooral de regio rond Chongqing, waar ongeveer 30 miljoen mensen wonen, is zwaar getroffen. Uitgestrekte velden zijn onder water gelopen en op videobeelden is te zien hoe ook bewoonde gebieden onder water zijn gelopen. Een spoorbrug is gedeeltelijk ingestort. De ordediensten maken melding van zeker vijftien doden en vier vermisten.

Ook de provincie Sichuan is zwaar getroffen. Meer dan 460.000 mensen zijn er dakloos. De Chinese regering heeft al 40 miljoen euro vrijgemaakt om de getroffen regio te steunen.