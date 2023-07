Nog nooit zoveel flexi-jobbers aan de slag als nu

108.202 mensen zijn aan de slag onder het fiscaal gunstige statuut van flexi-jobber. Daarmee staat het aantal flexiwerkers op het hoogste peil ooit.

In 2022 steeg het aantal flexi-jobbers in ons land fors. Terwijl er in januari nog maar een 90.000 mensen aan het werk waren, zijn er tegen het einde van het jaar dus bijna 20.000 bijgekomen. Vooral 55+’ers maken de laatste jaren een enorme inhaalbeweging. “En deze cijfers zijn nog zonder de versoepelingen waarbij flexi nu ook mogelijk is in de zorg of de cultuursector”, merkt werkgeversorganisatie Unizo op.

Zij vragen dan ook om het gebruik van flexi-jobs in alle sectoren toe te laten. Dat voorstel ligt nu ook op tafel tijdens de onderhandelingen over de fiscale hervorming. “Er is geen enkel zinnig argument om het systeem niet verder uit te breiden naar alle sectoren die vragende partij zijn. Denk bijvoorbeeld aan de transport- en logistieke sector, de verhuissector en de begrafenisondernemers. Het biedt een antwoord op de stijgende vraag naar flexibiliteit door werkgevers én werknemers”, zegt topman Danny Van Assche.

Flexijobs blijven wel voornamelijk een Vlaamse zaak. In de afgelopen zes jaar zijn relatief meer werkgevers in Brussel en Wallonië flexi’s gaan inzetten, maar samen zijn ze nog altijd maar verantwoordelijk voor 11,5 procent van de arbeidsplaatsen voor flexi-jobs. (nba)