Met 2,5 per dag blijft het aantal zelfdodingen in Vlaanderen onrustwekkend hoog. — © Shutterstock

Het aantal zelfdodingen is in 2021 in Vlaanderen verder gedaald. Maar met 2,5 per dag blijft dat wel nog steeds onrustwekkend hoog. Bovendien is er een eerste corona-effect bij jonge vrouwen. “Vermoedelijk door de druk van sociale media.”