Antwerp beschikt nog jaar langer over Kerk

Gyrano Kerk (27) speelt ook komend seizoen bij Antwerp. De Nederlandse aanvaller, die vorig seizoen zes goals in 21 duels maakte, wilde graag bij de landskampioen blijven en dat gevoel was wederzijds, dus werd alles afgehandeld.

Kerk regelde opnieuw zijn vrijgave bij Lokomotiv Moskou, wat door de Russisch-Oekraïense oorlog mogelijk was, en tekende tot juni volgend jaar op de Bosuil. De Great Old hoeft dus geen huur- of transfersom te betalen, maar uiteraard wel zijn salaris. Na dit seizoen ligt hij wel nog één jaar onder contract bij zijn Russische werkgever. Zoals eerder aangegeven, probeert Antwerp ook Calvin Stengs definitief over te nemen van Nice.