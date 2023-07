Vincent Vermeulen van de ‘School for Butlers and Hospitality’. — © Foto Kurt

De vermaarde Belgische School for Butlers and Hospitality bestaat 10 jaar en breidt nu uit met een nannyopleiding. “Er is een groot tekort aan high-end nanny’s en wij willen dat gat in de markt opvullen”, zegt oprichter van de school Vincent Vermeulen. “De nanny’s zullen leren over gezonde voeding en opvoeding, maar ook hoe ze kidnappings moeten voorkomen.”