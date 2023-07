Alexander Blessin meteen strijdvaardig met Union: “We moeten ons niet verstoppen voor Antwerp en Club Brugge”

Het is een topdelegatie die Union uitstuurt. Op weg naar de persconferentie omringen voorzitter Alex Muzio, CEO Philippe Bormans en sportief directeur Chris O’Loughlin de nieuwe coach Alexander Blessin. Mannen met een missie. Toen de samenwerking met Karel Geraerts werd stopgezet, was de Brusselse aanhang not amused. De Limburger had tot de allerlaatste minuten meegedaan voor de titel, maar bleef niet aan. Het is evenwel tijd om de schaduw van Geraerts te verjagen. “Ik was zowel op sportief als persoonlijk vlak erg ontgoocheld”, aldus voorzitter Muzio. “Karel was een topper die ik liever had gehouden.”

Blessin geflankeerd door Union-voorzitter Muzio. — © BELGA

CEO Bormans wil wel uitleggen waarom dat niet lukte. “We boden Karel meteen na het seizoen een verbeterd contract aan”, klinkt het. “We wilden hem belonen, maar wel binnen onze grenzen. Karel wist van meet af aan dat het een ultiem voorstel was en dat we alleen zouden doorgaan als hij zich daarin kon vinden. De coach is de leider van ons project en we wilden niet dat de trainer na verloop van tijd zou zeggen dat hij toch niet tevreden was. Tijdens de bedenktijd zijn we blijkbaar uit elkaar gegroeid. Jullie vragen dan waarom we geen extra inspanning deden voor zo’n coach, maar dan moeten we dat voor iedereen doen. Ook voor de assistenten, de spelers, alle werknemers. We moeten waken over het project. Ik gun het Karel dat hij bij zijn volgende club honderd keer meer verdient, maar hier had hij een gelijkaardig contract als Felice Mazzu ervoor. Alexander Blessin past ook binnen dat budget.”

Ontspannen Blessin

Uiteraard wil Union nu zo snel mogelijk de focus op zijn nieuwe T1 leggen. Blessin zelf oogt relaxed als hij zich neerzet. “Bonjour”, klinkt het terwijl hij een iPhone oppakt die dienst doet als bandopnemertje van een journalist. “Bedankt voor het cadeau.” De Duitser heeft het spelletje duidelijk gemist sinds hij in december 2022 werd ontslagen bij Genoa. “Ik heb maanden thuisgezeten, maar mijn vrouw en dochters vonden het hoog tijd dat ik weer een job had. Ik was verheugd toen Union aanklopte. Ik herinner me nog dat ik hen bekampte met KV Oostende en 2-1 verloor. Daarna zei ik al: Ik wil meer zoals Union voetballen. Hoe ze druk uitoefenden, hoe ze spelers scouten en rekruteren, … Dat lag helemaal in lijn met de visie die ik ook bij KVO toepaste. Alleen hebben de spelers hier – met alle respect voor Oostende – meer kwaliteit. We gaan meer balbezit hebben. Ik zal mijn filosofie van gegenpressing – jagen op de bal – ook bij Union toepassen en we gaan bouwen.”

“Ik was verheugd toen Union aanklopte”, aldus een ontspannen Blessin. — © BELGA

Dat was enkele uren ervoor ook te zien op Blessins eerste training. De Duitser hield het niet bij puur observeren. Hij was meteen heel aanwezig. Een gesprekje met nieuwkomer Casper Terho, zijn stem verheffen om “against the ball” te roepen, intensiteit eisen, … Opvallend: Blessin kende alle voornamen van zijn spelers en vergiste zich amper. “Ik heb weinig geslapen en alle jongens bestudeerd”, zegt hij. “We hebben drie weken om klaar te zijn voor de competitie. Ik voel wel dat mijn stem het niet meer gewoon is om zoveel te roepen.”

Amateurclub Nijlen

De training was eigenlijk maar een kwartiertje open voor de media. Maar aangezien Union nog op het veld van amateurclub Nijlen traint en daar ook kinderkampjes plaatsvinden, was het onmogelijk om alles af te sluiten. We moesten ons niet verstoppen tussen de springkastelen om te zien dat Victor Boniface present tekende, maar Teddy Teuma en Siebe Van der Heyden ontbraken. Wie vertrekt straks nog? “Dat ga ik nu niet voorspellen”, counterde sportief directeur Chris O’Loughlin. “Alles is mogelijk. We zijn voorbereid.” Blessin vulde aan: “Het zijn drie topspelers. Het zou leuk zijn als ze blijven, maar ik weet ook dat de transfermarkt lonkt. Als ze blijven, moeten ze leven voor het project.”

Blessin was meteen heel aanwezig op zijn eerste training. — © BELGA

We willen natuurlijk weten wat de ambities zijn. Union deed twee jaar op rij mee voor de titel en iedereen verwacht nu eenzelfde verhaal. De verwachtingen inlossen wordt niet makkelijk. “Wie wil er graag een makkelijke job?”, glimlacht Blessin. “Ik heb geen probleem met de druk. Ik pin me niet vast op een positie, maar wil gewoon mijn stempel drukken en alles winnen. De voorbije jaren ging het hier alleen maar up, up, up, ... Die trend willen we aanhouden. Union is een grote speler in België en moet zich niet verstoppen voor Antwerp of Brugge.”

Alle Italiaanse matchen

Voorzitter Alex Muzio etaleert wel realisme. Hij laat zich niet gek maken. “De titel? Minstens de top zes? Union deed daar nooit uitspraken over en zal dat nu ook niet doen. We analyseren eind augustus onze kern en bepalen dan hoeveel potentieel erin zit. We willen dat ons team vooruitgang boekt, maar Alexander Blessin is daar de goeie man voor. We bestudeerden al zijn matchen bij Genoa. Velen beschouwden dat als een mislukking door de degradatie, maar ze onderschatten het. De tijd was te kort om Genoa te redden, maar de ploeg speelde meteen beter na zijn komst. Ik zal nooit iemand zomaar afrekenen op de resultaten.”

Blessin werd de jongste maanden genoemd bij Standard, OHL en RWDM, maar lijkt met Union een goeie match te hebben gevonden. “Jullie kunnen nu stoppen met al die vragen of al die interesse correct was”, eindigt de Duitser. “Ik ben blij dat ik weer deel uitmaak van de Belgische competitie. Weet je, ik behield altijd mijn abonnement op Eleven Sports en zag afgelopen maanden meer Belgische wedstrijden dan duels in de Bundesliga. Het was jammer dat Union de titel niet pakte, maar dat zal niet meer in de hoofden spelen. Integendeel, ik zie in de ogen van de spelers dat ze net een enorme honger hebben naar meer.”