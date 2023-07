Twee gewonden na gewelddadig incident in centrum Brussel

Het incident gebeurde in de Pelikaanstraat in het centrum van Brussel — © google streetview

Brussel

In Brussel zijn woensdagochtend een man en een vrouw gewond geraakt bij een gewelddadig incident in het centrum van de stad. De slachtoffers werden daarbij meermaals geschopt terwijl ze bewusteloos op de grond lagen. De dader is voorlopig spoorloos.