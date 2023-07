Bijna 8.000 mensen geëvacueerd wegens WO2-bom in Berlijn

Zo’n 7.800 mensen zijn woensdag in Berlijn geëvacueerd nadat een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden in het oosten van de stad.

Tijdelijk moesten de inwoners naar een veiligere plek tot het explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht kon worden. Dat duurde volgens de politie langer dan verwacht doordat sommige mensen die slecht ter been zijn meer tijd nodig hadden.

De bom werd gevonden op een bouwterrein in Hohenschönhausen, in het oosten van Berlijn. In een straal van 500 meter werden twee meubelzaken, twee kinderdagverblijven, twee scholen en een bouwmarkt ontruimd. 180 politiemensen gingen van deur tot deur en reden door de straten met luidsprekers om mensen te waarschuwen.

Later maakte de politie bekend dat de bom onschadelijk is gemaakt en dat alle beperkingen opnieuw werden opgeheven. De politie denkt dat het om een Sovjet-bom gaat.

Hoewel evacuaties van deze schaal niet vaak voorkomen, worden deskundigen in Berlijn wel nog ongeveer twee tot drie keer per dag opgeroepen om onderzoek te verrichten naar een explosief of munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het stadsbestuur denkt dat er nog zo’n 4.500 bommen in de bodem zitten.

