Drie doden na luchtaanval op flatgebouw in Lviv

Bij een raketaanval op een appartementscomplex in Lviv zijn woensdagnacht drie mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in het westen van Oekraïne bevestigd.

“Al drie doden”, aldus Andriy Sadovy op Telegram. In een eerdere video op de berichtendienst sprak hij over “acht gewonden” en “verschillende appartementen” die beschadigd raakten.

Volgens de burgemeester van Lviv – een stad op zo’n 70 kilometer van de grens met Polen – was puin van de raketten op het appartementsgebouw terechtgekomen. Dat zou een brand hebben veroorzaakt, maar die is inmiddels geblust. Reddingswerkers waren bezig bewoners onder het puin vandaan te halen, aldus de burgemeester.

De gouverneur van de regio waar Lviv onder valt bevestigde dat een brand ontstond nadat een Russische raket een flatgebouw raakte, en sprak ook van slachtoffers. Hij meldde via Telegram dat bij de aanval belangrijke infrastructuur in de stad is geraakt en beschadigd.