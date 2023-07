Weerbericht: Zachte en droge donderdag

Donderdag blijft het vrijwel overal droog en is het, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, eerst zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen zich in het binnenland stapelwolken. Zo meldt het KMI.

De maxima schommelen van 19 à 20 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 22 à 23 graden in het centrum.

Vrijdag blijft het droog met veel zon maar ook enkele middelhoge wolkenvelden. Het wordt warm met maxima van 24 graden in de Hoge Venen tot 29 à 30 graden in Vlaanderen en waarschijnlijk ook aan zee.

Zaterdag begint de dag zonnig met wat hoge wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de hoge bewolking toe vanaf het zuidwesten en kan hier en daar al wat regen vallen. In de late namiddag en avond is er in het binnenland kans op lokale onweersbuien. De maxima schommelen tussen 23 graden vlak aan zee en 31 graden in de Kempen.

Zondag begint de dag droog met lokaal ochtendgrijs. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en trekt een reeks regen- en onweersbuien over het land vanuit Frankrijk. Plaatselijk kan het onweer fel zijn. De maxima schommelen van 20 à 22 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten.

Maandag is het rustiger en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Een lokaal buitje is niet uitgesloten maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen rond 25 à 26 graden in het centrum bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag kans op een bui in het binnenland. Aan zee wordt het in de namiddag zonnig. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum bij een stevige zuidwestelijke wind.