Technische storingen bij Proximus: “Draaien op volle toeren om problemen zo snel mogelijk op te lossen”

Het netwerk van telecomoperator Proximus kampt donderdagochtend met ernstige technische storingen. Op Twitter verschijnen honderden meldingen van gebruikers uit het hele land die niet kunnen bellen, sms’en of mobiel surfen.

De meldingen komen onder andere uit Brussel, Brugge, Oudenaarde, en Sint-Niklaas: zowel vaste lijnen als mobiele nummers blijken onbereikbaar, en ook mobiele data gebruiken blijkt onmogelijk. In antwoorden op vragen van klanten op Twitter zegt de Proximus-klantendienst dat er problemen zijn met de zendmasten van Anderlecht en Brugge.

De woordvoerder van Proximus is – niet geheel verrassend – voorlopig onbereikbaar. Het bedrijf bevestigt op Twitter wel dat “we problemen ondervinden met ons mobiel netwerk. Sommige klanten kunnen niet bellen, sms’en of mobiele data gebruiken. De technische teams draaien op volle toeren om het zo snel mogelijk op te lossen. We houden jullie op de hoogte. Onze excuses voor het ongemak.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat ook noodoproepen in bepaalde regio’s met gsm’s van het Proximus-netwerk verstoord zijn, en vraagt mensen die contact moeten opnemen met een noodcentrale (de nummers 112 en 101, red.) om een vaste telefoonlijn te gebruiken. “We brengen u op de hoogte zodra we meer informatie hebben van de operator”, klinkt het.