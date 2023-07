Fietsbus brandt uit na technisch defect

Een fietsbus van Port of Antwerp-Bruges heeft woensdagavond vuur gevat op de Noorderlaan in Antwerpen. Niemand raakte gewond. De brand ontstond achteraan de bus, vermoedelijk door een technisch defect.

De brand ontstond even voor 23.30 uur aan de achterzijde van de bus, allicht als gevolg van een technisch defect. De bus reed op dat moment stadinwaarts op de Noorderlaan, ter hoogte van de Havanastraat. De chauffeur kon zich tijdig in veiligheid brengen en niemand raakte gewond. De toegesnelde brandweer kon niet vermijden dat de bus bijna volledig uitbrandde.

De fietsbus is een initiatief van de Port of Antwerp-Bruges en wordt gebruikt om fietsers in het havengebied vlot de Schelde en het Kanaaldok te laten kruisen met hun fiets in de bus.

