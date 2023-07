“Onmenselijk en bloederig”: tientallen vluchtelingen aangevallen met zwaarden en van balkons gegooid in Tunesië

De incidenten vonden dinsdagavond plaats in Sfax, de tweede grootste stad van Tunesië, als reactie op de dood van een 41-jarige Tunesische man die maandag werd doodgestoken door drie vermoedelijk Kameroense vluchtelingen. Op de begrafenis van die man werd wraak geëist, waarop honderden Tunesiërs de straat optrokken. Tijdens die protesten blokkeerden ze straten met brandende autobanden, en eisten ze de uitzetting van alle illegale vluchtelingen uit het land.

Vluchtelingen werden ook op grote schaal aangevallen: sommige migranten werden met zwaarden aangevallen, anderen werden van balkons gegooid. Op sociale media circuleren ook video’s waarop te zien is hoe de Tunesische politie tientallen vluchtelingen uit hun huizen zet en afvoert, terwijl de agenten toegejuicht worden door betogers. Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie werden sommige vluchtelingen door de politie naar de grens met Libië gebracht, zo’n 300 kilometer verder.

Volgens een verpleger werden zo’n 30 à 40 vluchtelingen verzorgd in een lokaal ziekenhuis, waaronder ook vrouwen en kinderen. “Dit was een onmenselijke en bloederige aanval die me doet beven”, aldus een verontwaardigde Lazhar Neji.

Sfax is een vertrekpunt voor veel vluchtelingen die via de Middellandse Zee naar Italië en dus de Europese Unie willen. De toestroom van vluchtelingen in Tunesië zorgt al maanden voor een gespannen situatie in het Noord-Afrikaanse land.

