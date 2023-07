Kuurne

De KSA Leiezonen uit Kuurne maken er al jaren een erezaak van om hun kampthema minutieus voor te bereiden. Deze keer bouwden ze een kerk als decor voor hun kampthema op hun kampplaats in Bohon, een dorpje tussen Barvaux en Durbuy in de Ardennen. “Vooral de negen meter hoge torenspits optrekken was deze keer een huzarenstukje”, zegt leider Sebbe Benoit.