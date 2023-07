CEO van Shell waarschuwt voor “onverantwoordelijke” inperking van olie- en gasproductie

VN-topman Antonio Guterres zei recent nog dat hij investeringen in nieuwe olie- en gasproductie “economische en morele waanzin” vindt. Ook Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap zegt dat zulke investeringen moeten stoppen “als regeringen de klimaatcrisis serieus nemen”.

Sawan spreekt die voorstellen tegen in naam van de levenskost, die volgens hem weer de hoogte in dreigt te schieten. De verschuiving naar hernieuwbare energie gaat te traag, vindt Sawan, terwijl de wereld nog steeds “wanhopig” nood heeft aan olie en gas. Hij beweert dat een hogere vraag vanuit China, in combinatie met een koude Europese winter, de energiekosten opnieuw omhoog kan duwen.

De Shell-topman spreekt van een “biedstrijd” tussen armere landen voor gas, afgelopen jaar. Hij haalt onder meer Pakistan en Bangladesh aan als landen waar “kinderen moesten werken en studeren bij kaarslicht”, omdat ze geen toegang hadden tot vloeibaar aardgas.

Claire Fyson van het Climate Analytics instituut, weerlegt zijn bezorgdheid in een gesprek met de BBC. “Het idee dat het een keuze is tussen onze verslaving aan fossiele brandstoffen of werken bij kaarslicht is een grove onjuiste voorstelling van de werkelijkheid, terwijl we weten dat hernieuwbare energiebronnen schoner, goedkoper en beter voor de volksgezondheid zijn.”