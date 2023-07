Rust lijkt stilaan terug te keren in Frankrijk: nog twintig arrestaties - Agent blijft voorlopig aangehouden: “Dit is een nachtmerrie voor hem”

Eén gebouw werd beschadigd, en één lid van de ordediensten raakte gewond. Er waren 81 (pogingen tot) brandjes, vooral in vuilnisbakken. Ook werden 55 voertuigen in brand gestoken.

Een rechtbank in Versailles heeft woensdagochtend ook de voorlopige hechtenis van de agent die Nahel doodschoot tijdens een politiecontrole bevestigd. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen bij een bron dicht bij het dossier. De politieagent is in verdenking gesteld voor vrijwillige doodslag, en werd donderdag gearresteerd. Daartegen was de agent in beroep gegaan.

“Dit is een nachtmerrie voor hem”, reageert zijn advocaat Laurent-Franck Liénard bij BFMTV. “Hij blijft hoopvol en blijft vechten, maar heeft hij daar de energie nog voor? Het is een tsunami in zijn leven. Hij is geraakt als iemand die een zwaar trauma heeft meegemaakt, en bevindt zich nog steeds in een shocktoestand”, klinkt het.