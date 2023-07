Belgische voetbalbond en fanclub 1895 willen stadion bij Nations League-duels van Red Flames “in vuur en vlam zetten”

De Belgische voetbalvrouwen beginnen op vrijdag 22 september de allereerste editie van de Nations League met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Later bekampen de Red Flames in hun groep in de A-divisie ook Europees kampioen Engeland (thuiswedstrijd op 31 oktober) en Schotland (thuiswedstrijd op 1 december). De Belgische voetbalbond (KBVB) wil met fanclub 1895 het stadion “in vuur en vlam zetten” en​ start alvast met de abonnementenverkoop.

De Flames en bondscoach Ives Serneels hopen dat de supporters massaal afzakken naar Leuven en Den Dreef. “Na een succesvol EK in 2022, met een historische kwartfinale, kijken we ernaar uit om ons opnieuw te kunnen meten met Europese toplanden”, zegt Serneels in een mededeling van de KBVB. “Nederland, Engeland en Schotland zijn lastige opponenten, dus rekenen we op de steun van de supporters. Want we weten dat zij ons dat extra duwtje in de rug kunnen geven op belangrijke momenten”

Vorige zomer maakte de KBVB met de #FLAMETIME-campagne de Belgische supporters warm voor het EK. Vanaf september wordt het vuur opnieuw aangewakkerd (met onder meer dj-sets, randanimatie en vlaggen) in en rondom het stadion, beloven de KBVB en fanclub 1895. Voor de wedstrijd tegen Nederland zal er ook voor het eerst een tifo worden uitgerold voor de Red Flames.

“De professionalisering van het vrouwenvoetbal zet zich verder, met de Nations League als nieuwe mijlpaal”, aldus Katrien Jans, women’s football manager bij de KBVB. “En daar willen we met de KBVB op meesurfen. We willen de fanbasis die we tijdens het EK van 2022 hebben uitgebouwd uitbreiden, en de sfeer rond onze nationale damesploeg nog meer laten bruisen.”