Filmpje beticht conducteur van racisme, andere beelden lijken ander verhaal te vertellen: “Hij raakte fysiek gewond”

In een filmpje op sociaal medium Tiktok is te zien hoe een treinconducteur woest wordt omdat een treinreiziger geen geldige kortingskaart op zak heeft. Volgens de NMBS gaat het om een incident met een agressieve reiziger waarbij de conducteur slachtoffer werd van geweld en naar het ziekenhuis moest voor verzorging.

De feiten speelden zich af op de trein van Antwerpen naar Oostende. het filmpje circuleert al sinds maandag op het populaire sociale mediaplatform Tiktok. Daarin is te zien hoe een treinconducteur uitvliegt tegen een reiziger. “Klootzak. U verkloot mijn dag”, roept de conducteur.

De maker van de beelden beweert in het bijschrift dat de conducteur “racistisch” was, maar een tweede filmpje dat op Tiktok circuleert, vertelt een ander verhaal. ”Boze treinconducteur versus agressieve reiziger”, aldus de tekst in die tweede video. Daarin roept de woedende conducteur “twee dagen na elkaar agressie door een reiziger”.

Bij de NMBS zijn ze op de hoogte van het incident en wordt bevestigd dat het om een agressieve passagier gaat. “De medewerker is bij het incident gewond geraakt aan zijn hand”, zegt woordvoerder van de NMBS Bart Crols. “Bij aankomst van de trein op de eindbestemming moest hij naar de spoeddienst voor verzorging.”

“Het filmpje (de video die uit het oogpunt van de agressieve reiziger werd gefilmd, nvdr.) is nog geen minuut lang en als kijker is het moeilijk om de juiste context te krijgen van wat zich ervoor of erna heeft afgespeeld.”

De politie werd erbij gehaald en intussen is er een proces-verbaal opgemaakt. “Dergelijke agressie tegenover iemand die zijn job uitvoert kunnen wij niet aanvaarden”, aldus de woordvoerder.