Auto ramt schoolgebouw in Wimbledon: zeven kinderen en twee volwassenen gewond

Het getroffen gebouw is een meisjesschool voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar oud. Bij het incident raakten zeven kinderen en twee volwassenen gewond. Het is niet duidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn.

Het is evenmin al duidelijk wat er precies is voorgevallen, en of het om een bewuste daad ging. De feiten hebben wel niets met terrorisme te maken, aldus de politie. Die is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval.

De aanrijding vond plaats op ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar het tennistoernooi van Wimbledon momenteel wordt gehouden.