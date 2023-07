Amerikaans gerecht legt link tussen Donald Trump en arrestatie nabij huis van Barack Obama: “Waanideeën” en “gevaar voor samenleving”

In het onderzoek naar een man die in de buurt van het huis van de Amerikaanse ex-president Barack Obama werd opgepakt, legt het Amerikaanse gerecht een verband met een bijdrage op het internet van diens opvolger Donald Trump.

De man werd vorige week in een woonwijk van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. opgepakt. In zijn auto werden wapens en munitie gevonden. Het parket heeft woensdag de verdere aanhouding van Taylor T. tot aan de start van zijn proces gevorderd omdat hij “waanideeën” zou hebben en “een gevaar voor de samenleving” vormt.

Volgens het parket deelde de man een bijdrage van Trump op Truth Social, de sociaalnetwerksite die mede door de Republikein opgericht werd. In de bijdrage deelde Trump een langer artikel waarin het adres van de Obama’s vermeld werd. Taylor T. deelde deze bijdrage van Trump en schreef er als commentaar bij: “We hebben die losers omsingeld! Tot in de hel, Podesta’s en Obama’s.” John Podesta was de campagneleider van presidentskandidate Hillary Clinton in 2016.

Luidens de aanklacht was Taylor T. later in de omgeving van het adres onderweg en zond hij dit live via video op het internet uit. “Terwijl hij rondliep, deed hij verscheidene verontrustende uitspraken.” Hij zou ook gezegd hebben dat hij een goede hoek zocht om te schieten.

De FBI had de man al in het vizier omdat hij bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 het parlement was binnengedrongen.