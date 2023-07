Brits parlementslid kijkt tegen 8 weken schorsing aan wegens seksuele intimidatie

Omdat hij in dronken toestand twee mannen betastte, moet het Britse Conservatieve parlementslid Chris Pincher voor acht weken uit het parlement uitgesloten worden. Dat vindt alvast de waakhond voor normen van het Britse parlement. Volgt het Lagerhuis die aanbeveling, dan komt er wellicht nog eens een tussentijdse verkiezing in een kiesdistrict waar de Tories in 2019 nog aan het langste eind trokken.

De affaire rond Pincher was precies een jaar geleden de druppel die Boris Johnson deed opstappen als premier. De toenmalige eerste minister had zijn partijgenoot geparachuteerd in een belangrijke functie in het Lagerhuis, hoewel hij op de hoogte was van de beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen de man.

Pincher, die sindsdien als onafhankelijk parlementslid fungeert, heeft zich volledig ongepast gedragen, zijn ambt misbruikt en het aanzien van het parlement zware schade toegebracht, aldus de normenwaakhond van dat parlement.

Op die manier hangt de Conservatieve partij van premier Rishi Sunak in vijf kiesdistricten nieuwe verkiezingen boven het hoofd, nadat onder meer Boris Johnson zijn mandaat met onmiddellijke ingang neerlegde. In het Britse kiessysteem worden parlementsleden rechtstreeks verkozen in een kiesdistrict. Op basis van de peilingen zouden de Tories al die stembusgangen verliezen. Daarmee zou ongeveer een jaar voor de parlementsverkiezingen, die vermoedelijk in de herfst van 2024 plaatsvinden, de druk op Sunak ook vanuit de eigen partijrangen worden opgevoerd.