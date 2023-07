Edward Still blikt tevreden terug op zijn eerste wedstrijd met KV Kortrijk: “Maar de overwinning was niet het belangrijkste”

Maandag leidde hij zijn eerste training, woensdag stond hij al meteen in de dug-out. Edward Still kent geen rustig begin bij KV Kortrijk. In de oefenwedstrijd tegen RWDM begon hij met een opvallende naam in het basiselftal. “Waarom Lars Montegnies aan de aftrap verscheen? Omdat hij het verdiende.”, aldus Still. “Lars doet het uitstekend op training. Ik heb hem zaterdag ook bezig gezien tegen SK Beveren, hij was de beste speler op het veld van die jonge gasten. Hij is super goed bezig. Bij mij verdien je het pas om te spelen als je je bewijst en dat heeft hij gedaan. Ik zal nooit iemand kiezen op basis van zijn palmares, leeftijd of salaris. De beste spelers zullen spelen. Als je nu 17 bent of 35, dat maakt niet uit. Hij heeft een hele goede wedstrijd gespeeld.”

“De overwinning was niet het belangrijkste. Ik wou vooral zien in welke vorm mijn spelers verkeren. Over het resultaat ben ik tevreden, maar ik ben wel teleurgesteld over de blessure van David Henen. Hij was goed bezig en moest nu naar de kant. Hij heeft last van zijn hamstrings en zal een tiental dagen buiten strijd zijn. Gelukkig is het niet al te erg.”

Transfers

KV Kortrijk moet nog steeds op zoek naar enkele versterkingen. Nu de overnameperikelen eindelijk zijn gaan liggen, kunnen ze zich bij KVK volledig focussen op transfers. Aleksandar Radovanovic (29) trainde gisteren voor het eerst weer mee na zijn uitleenbeurt aan het Amerikaanse Austin FC. “Hij is terug in het land, maar hij heeft voorlopig nog geen werkvergunning”, vertelt Edward Still. “Dat komt wel in orde. Ik reken voor de volle 100 procent op hem. Hij is super belangrijk voor mij en zal een sleutelspeler worden, dat heb ik hem ook gezegd. Voor de rest hebben we een lijst van 20 tot 25 spelers en ja, Martin Wasinki staat daar ook op. Ik ken hem heel goed van in mijn periode bij Charleroi. Ik zou liegen mocht ik vertellen dat ik hem niet naar KV Kortrijk wil halen. Hij kende hier trouwens ook een goede periode. Als het mogelijk is voor ons en voor hem, dan zijn beide partijen tevreden volgens mij.”