De zomervakantie is aangebroken. Voor leerkrachten het sein om collectief hun rode balpennen en bordenwissers in de schuif te stoppen en te genieten van twee maanden rust, toch? Niet voor deze bijklussers. “Bijna de helft van de vakantie ga ik auto’s slepen”, zegt Rudy Vander Donckt (40). “En het is al druk geweest zenne.”