Israël voert luchtaanvallen uit op zuiden van Libanon na mortiergeschut

“Er is vanaf Libanees grondgebied een mortier afgevuurd, die ontplofte aan de andere kant van de grens op Israëlisch terrein”, verklaarde het Israëlische leger in een communiqué. “Als reactie daarop, heeft het leger het gebied aangevallen van waaruit het schot werd afgevuurd op Libanees grondgebied.” Het officiële persagentschap Ani van Libanon meldde dat er “momenteel een Israëlisch bombardement gaande was nabij Kfarchouba” en had het over een vijftiental artilleriegranaten.

Eerder op de dag had de Libanese militie Hezbollah nog de Israëlische beslissing om een muur te bouwen rond het dorp Ghajar gehekeld, en opgeroepen tot actie om “een bestendiging van de bezetting tegen te gaan”.

Na de Israëlische terugtrekking uit het zuiden van Libanon in 2000, legden de Verenigde Naties de zogenaamde Blue Line – een demarcatielijn tussen Israël en Libanon - vast. Die lijn situeert het noordelijke deel van Ghajar in Libanon en het zuidelijke deel in de door Israël bezette en geannexeerde Golan.