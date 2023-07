Google dient bouwaanvraag in voor nieuw datacenter in Henegouwen

Het Amerikaanse technologiebedrijf Google heeft donderdag een bouwaanvraag ingediend voor een tweede site met datacenters in Wallonië. Dat moet komen op het bedrijvenpark Ecopole in de Henegouwse gemeente Farciennes. Dat heeft burgemeester Hugues Bayet aangekondigd.

Op de site moeten op termijn drie datacenters komen. Een eerste, met een oppervlakte van 7.500 vierkante meter, moet tegen 2025 klaar zijn. Wanneer de twee andere centers, met een oppervlakte van 20.000 en 30.000 vierkante meter, klaar moeten zijn, is nog niet verduidelijkt. In het najaar van 2021 bevestigden de Amerikanen dat ze in Farciennes, de armste gemeente van Wallonië, een terrein van 52 hectare gekocht hadden.

Om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming voorziet Google zonnepanelen, energieopslag via batterijen en een rationeel watergebruik in het nieuwe gebouw. Daarnaast zullen de gemeente en de lokale intercommunale Igretec de door het datacenter geproduceerde warmte kunnen gebruiken voor een stedelijk warmtenetwerk.

Op korte termijn moet de vestiging van Google in Farciennes 400 rechtstreekse en evenveel onrechtstreekse jobs opleveren. Sinds 2010 heeft het bedrijf een datacenter in Saint-Ghislain, ook in Henegouwen. In de activiteiten daar werd al bijna 3 miljard euro geïnvesteerd. Er werken ruim 400 mensen.