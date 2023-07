Bitcoin bereikt met 31.000 dollar hoogste waarde sinds een jaar

De cryptomunt Bitcoin heeft het hoogste niveau bereikt in ruim een jaar. De koers kreeg een duwtje in de rug van geruchten over een op de beurs verhandeld fonds (ETF) dat rechtstreeks zou gaan investeren in Bitcoin. Dat zou binnenkort mogelijk worden toegelaten op de Amerikaanse markt.

De prijs van de oudste en grootste cryptomunt steeg donderdagavond tot meer dan 31.500 dollar (bijna 29.000 euro). De laatste keer dat die zo hoog klom was in juni 2022. Al sinds half juni van dit jaar schommelt de bitcoin rond de 30.000 dollar. In het begin van dit jaar lag die nog onder 18.000 dollar.

Veel grote beleggers kregen deze maand een vernieuwde interesse in Bitcoin. Onlangs raakte namelijk bekend dat vermogensbeheerder BlackRock opnieuw een aanvraag heeft ingediend voor een beursfonds dat in cryptomunten investeert. Dat is niet vanzelfsprekend, aangezien de Amerikaanse beurs nog steeds de wonden likt van enkele gefaalde crypto-ondernemingen uit 2022. De beursregulator heeft al verschillende van dat soort fondsen geweigerd.

BlackRock-CEO Larry Fink vergeleek Bitcoin woensdag nog met goud, omdat het niet gebonden is aan bestaande valuta. “Het kost op dit moment veel geld om Bitcoin te verhandelen,” zegt hij. “We hopen dat onze regelgevers deze aanvragen zien als een manier om crypto te democratiseren.”