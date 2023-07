Brussel

Dagelijks staat Farbod Khati (21) meer dan acht uur in de lift van het bouwproject The Louise in Brussel. Hij moet er tijdens de bouwwerken als liftverantwoordelijke over waken dat de enige lift in het complex niet misbruikt wordt door de werknemers. “Buiten het gebrek aan frisse lucht is deze job nog best aangenaam, maar je moet wel streng zijn.”