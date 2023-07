Franse minister van Energietransitie: Duitsland zal steeds meer afhankelijk zijn van Franse kernenergie

“Duitsland riskeert steeds meer afhankelijk te worden van kernenergie uit zijn buurlanden”, stelt de Franse minister donderdag in een interview met de krant Handelsblatt.

Duitsland nam in april definitief afscheid van kernenergie met de sluiting van de laatste kernreactoren, tien jaar nadat toenmalig bondskanselier Angela Merkel de kernuitstap besliste in de nasleep van de kernramp van Fukushima.

Zo is Duitsland een nettoinvoerder van stroom geworden. De voorgaande maanden was het nog andersom en voerde de bondsrepubliek nog stroom uit naar Frankrijk, waar kerncentrales in onderhoud waren.

Volgens denktank Agora Energiewende is een derde van de Duitse stroom momenteel afkomstig van kernenergie, het merendeel uit Frankrijk.

Volgens specialisten is het evenwel moeilijk in te schatten in welke mate die evolutie toe te schrijven is aan de stopzetting van de drie laatste reactoren in Duitland. Die vertegenwoordigden nog 6 procent van de elektriciteitproductie. In het verleden waren er al periodes dat Duitsland een nettoimporteur van elektriciteit was.

Duitsland en Frankriijk houden er al langer een andere mening op na over de rol van kernenergie op de Europese stroommarkt. De EU-lidstaten bespreken een hervorming. Frankrijk wil kernergie inschalen als hernieuwbare energie, maar Duitsland verzet zich daartegen.