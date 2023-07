Vlaamse jeugdorganisaties hekelen “stigmatiserend” Actieplan Jeugddelinquentie

Verschillende Vlaamse jeugdorganisaties zijn niet te spreken over het Actieplan Jeugddelinquentie, waarmee de Vlaamse regering de jeugdcriminaliteit wil helpen indijken. In het plan is er te weinig aandacht voor preventie en wordt te veel gefocust op bestraffing, zo luidt de kritiek.

Het is onrustwekkend dat het jeugddelinquentierecht enkel nog een justitiële zaak dreigt te worden, zo staat donderdag in een mededeling van de Vlaamse Jeugdraad. Het Actieplan Jeugddelinquentie werd vorige maand voorgesteld door Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) en minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Het actieplan wil de rechtbanken extra instrumenten geven om in te grijpen.

De Vlaamse Jeugdraad en heel wat andere jeugdorganisaties reageren donderdag erg kritisch. “Het actieplan zet een zeer stigmatiserend beeld neer van kinderen en jongeren als oorzaak van problemen, losgeslagen projectielen die moeten worden ingetoomd”, zo klinkt het. “Daarnaast erkent het op geen enkele manier welke maatschappelijke problemen er spelen en invloed hebben op de leefomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien.”

Ontoereikend

In het actieplan wordt ook ingezet op preventie, met onder meer acties rond spijbelen en campagnes rond drugscriminaliteit. Maar volgens de Vlaamse Jeugdraad is dit “volledig ontoereikend”.

“Factoren van maatschappelijke kwetsbaarheid, het groeiend mentaal onwelzijn bij jongeren of structurele uitsluiting in de maatschappij worden niet mee in rekening genomen, waardoor ook voor de oplossingen niet gekeken wordt naar het versterken van de positie van deze jongeren in de samenleving.”

De Vlaamse Jeugdraad erkent wel dat repressief beleid in bepaalde gevallen nodig is. Maar dergelijke maatregelen “kunnen slechts de laatste trap vormen in het proces, als alle preventieve maatregelen niet gebaat hebben”.

De mededeling van de Vlaamse Jeugdraad is ook ondertekend door de jeugdorganisaties Arktos, LEJO, ROJM, JOETZ, Kind en Samenleving, Groep INTRO, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en Cachet.