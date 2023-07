VIDEO: Vertrek van een legende: Cézar Azpilicueta neemt na elf jaar trouwe dienst emotioneel afscheid van Chelsea supporters

Na elf jaar met trots de kleuren van Chelsea verdedigd te hebben, neemt Cézar Azpilicueta afscheid van de Blues. De Spaanse verdediger arriveerde in 2012 samen met Eden Hazard in Londen. Hij won er de Champions League, twee keer de Premier League en twee keer de Europa League. De Spanjaard schopte het tot kapitein en was een publiekslieveling. Hij is op weg naar Atletico Madrid, al valt het vertrek hem duidelijk zwaar. Bekijk hier de beelden:

