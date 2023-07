Vijftiger licht eigen moeder op voor meer dan 1 miljoen euro en koopt daar bouwgrond en Mercedes mee

Benny G. uit Tremelo is veroordeeld tot twee jaar cel voor de oplichting van zijn eigen moeder. Na de dood van zijn halfbroer verscheen hij na twintig jaar weer in haar leven. Niet om haar steun en troost te bieden, maar om de rekening van zijn moeder leeg te roven. Met het geld kocht hij een bouwgrond en luxewagen.

Toen zijn halfbroer stierf, keerde G. na twintig jaar terug in het leven van zijn moeder. De overleden man had een grote som nagelaten, en G. zag het wel zitten om daar zijn graantje van mee te pikken. “De vrouw zat in een kwetsbare situatie door de dood van haar zoon”, zei de procureur ter zitting. “Hij overtuigde haar om hem volmacht te geven op haar rekeningen, zodat hij het geld kon beleggen om haar spaargeld te vergroten.”

Maar van dat mooie plan kwam niets in huis. Tussen april en november 2016 schreef hij zo goed als al het spaargeld van zijn moeder over naar zijn eigen rekening, goed voor zo’n 1,1 miljoen euro. Het leeuwendeel van dat bedrag, meer dan 600.000 euro, verdween in zijn vennootschap en investeerde hij in zijn zaak. Met de andere 485.000 euro kocht hij onder meer een riante bouwgrond. Ook een prijzige Mercedes van 150.000 euro kon er nog van af.

Pensioen

Niets was te ver voor de beklaagde, want naast het geld op de spaarrekening, ging hij ook nog eens met zijn moeder haar pensioen aan de haal. Met een vervalste handtekening zorgde hij ervoor dat dat pensioen niet langer via een cheque bij zijn moeder terechtkwam, maar dat het geld gestort werd op de bankrekening, waar G. zelf een volmacht op had.

Benny G. sprak zelf over schenkingen, maar volgens de procureur was het overduidelijk dat het slachtoffer daar niet van op de hoogte was. “Het was duidelijk dat ze van niets afwist”, zei de procureur. “Bovendien zou het betekenen dat er niets meer overbleef voor haar dochter.”

De procureur vorderde een celstraf van een jaar, maar daar deed de rechtbank nog een schepje bovenop. “De beklaagde is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar”, zegt persrechter Sanne Laukens. “Bovendien verklaart de rechtbank de 1.172.615 euro verbeurdverklaard. Als hij het bedrag kan recupereren uit zijn zaak, moet hij dat onmiddellijk terugbetalen aan zijn moeder. Anders blijft hij persoonlijk aansprakelijk voor het bedrag.”

De man kwam niet opdagen in de rechtbank.