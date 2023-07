Tropisch warm, maar onweerachtig weekend op komst: “Kort maar krachtig, daarna opnieuw typisch Belgisch zomerweer”

Een tropisch warm, maar onweerachtig weekend. Dat zit er voor ons land aan te komen. En het zal krachtig, maar kort zijn, want na het weekend krijgen we opnieuw typisch Belgisch zomerweer.

We gaan de komende dagen van een dynamisch weertype – denk aan storm Poly bij onze noorderburen – naar een tropisch scenario met temperaturen boven de dertig graden. “Een lagedrukgebied vestigt zich de komende 24 uur ten westen van Ierland. Dat gaat als een motor fungeren en warme lucht uit zuid-Europa, die eigenlijk al uit Noord-Afrika komt, richting het noorden duwen”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “In Spanje betekent dat temperaturen tot 40 graden. Bij ons zal het niet meteen zo’n vaart lopen, maar zaterdag en zondag mogen we toch rekening houden met 30 tot 33 graden Celsius. Dat is toch een verschuiving van 10 graden op zo’n 48 uur.”

Maar het wordt niet alleen warm, we gaan ook te maken krijgen met onweer. “Zaterdagavond kunnen we lokaal te maken krijgen met een warmteonweer. Hou daar rekening mee als je een evenement gepland hebt. Volgens de laatste prognoses zal dat vooral in het westen van het land zijn”, zegt Roose.

Zo’n warmteonweer kan gepaard gaan met veel regen en windstoten en is erg lokaal. “We kunnen niet spreken over een onweerszone die over het land trekt. Een lokaal onweer wil zeggen dat meteorologen niet in staat zijn om weervoorspellingen te doen op gemeentelijk of dorpsniveau. Het kan bijvoorbeeld perfect dat het in Kortrijk onweert, maar in de buurtgemeenten droog blijft. De technologie staat nog niet ver genoeg om dat heel lokaal te voorspellen.”

Ook zondagochtend kan het onrustig zijn in het westen en later op de dag zal die instabiliteit toenemen. Ook in het centrum en het oosten van het land kunnen we dan te maken krijgen met een lokale onweersbui.

Verdwaalde 25 graden

Die tropische, onweerachtige periode is wel van korte duur. “Na het weekend is het heel duidelijk. De hitte bouwt af en we gaan opnieuw naar een normaal zomerweer voor België. Maandag krijgen we nog een verdwaalde 25 graden, maar daarna zakt het naar temperaturen tussen 20 en 23 graden, die gaan gepaard met wisselende bewolking en af en toe een kans op een bui.”

Wie de komende dagen nog naar het zuiden van Europa trekt, zal zich wel goed moeten voorbereiden op erg hoge temperaturen. “In het zuiden van Europa zitten ze met een intense warmte. Voor Turkije moet je bijvoorbeeld rekenen op 40 graden of meer. En ook in zuid-Spanje, Italië en de rest van het Middellandse Zeegebied gaat het vanaf dit weekend tropisch warm zijn. Temperaturen van 30 tot 35 graden, of zelfs meer”, zegt Roose. “De warmte zit daar vast onder een hittekoepel en kan lang aanhouden.”(sgg)