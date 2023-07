Opvallend zomerbeeld: onstuimig weer veroorzaakt ‘babyklifjes’ op het strand

De kliffen vormden zich vooral centraal op het strand in Blankenberge, waar een stranduitbater gelegen is maar ook veel badgasten vertoeven. “Er was een sterke wind, er waren grote golven én het was springtij”, vertelt Tim Blomme van de Blankenbergse strandreddingsdienst. “Daardoor zijn er kleine kliffen ontstaan. Ze zijn enkele tientallen centimeters hoog, maar totaal niet te vergelijken met wat we al tijdens winterstormen gezien hebben.”

Afbrokkelen

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) grijpt pas machinaal in wanneer de kliffen ongeveer anderhalve meter hoog zijn. Maar bij de strandreddingsdienst verwachten ze dat de klifjes de komende dagen op natuurlijke wijze zullen verdwijnen. “Wanneer het opnieuw hoogwater is, of wanneer mensen er over lopen”, zegt Blomme. “Na één dag zien we ze alweer afbrokkelen.” Tot wanneer ze volledig verdwenen zijn, blijft het wel opletten geblazen.

