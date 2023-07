Nieuwe Open VLD-voorzitter laat er geen gras over groeien: Ongena zet twee Lachaert-vertrouwelingen aan de deur

Caroline Deiteren was zowat de eerste aanwerving van de pas verkozen Egbert Lachaert. Na acht jaar bij middenstandsorganisatie Unizo was ze toe aan een nieuwe uitdaging. In de Kamer volgde Lachaert de socio-economische dossiers op. Zo leerden ze elkaar kennen en waarderen. Officieel werd ze “de kabinetschef van de voorzitter”.

(Lees verder onder de foto)

De donkerblauwe stempel van Caroline Deiteren paste zeker bij Egbert Lachaert, maar niet bij Tom Ongena. — © Bart Dewaele

Pensioenen was haar specialisatie. Meer dan eens moest ze daar op haar tanden bijten. De verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro vond ze geen goed idee. Daar moesten voorwaarden tegenoverstaan, iets waarvoor Open VLD heeft gevochten maar onvoldoende heeft binnengehaald. Uiteindelijk onderhandelde ze mee het regeerakkoord. Ze heeft daarbij nooit begrepen dat Bart De Wever op een bepaald moment verwachtte van Open VLD dat ze zusterpartij MR zou lozen. Meteen reed de N-VA-voorzitter zichzelf uit koers.

Deiteren draagt een donkerblauwe stempel. Dat paste zeker bij Lachaert, maar niet bij team Ongena, naast de waarnemend voorzitter zelf gaat het vooral om premier Alexander De Croo en viceminister-president Bart Somers. Voor haar wordt nu een oplossing gezocht.

Intern wordt ontkend dat een stoorzender het zwijgen wordt opgelegd. Ze beschikt niet over het juiste profiel, heet het. Kennelijk was haar rol te inhoudelijk en heeft de partij dringend behoefte aan een figuur die organisatorisch en communicatief (sociale media) meer beslagen is. Lachaert maakte ooit werk van een COO die dat op zich moest nemen, met weinig succes.

Dolk in de rug

Ook Lachaerts woordvoerder Maarten Swinnen blijft niet aan boord. Hij verving de erg ervaren Thomas Vanwing, die de overgang tussen Gwendolyn Rutten en Lachaert uitstekend begeleidde. Hij vertrok naar Brussels Airport.

In de plaats van Swinnen komt Bavo De Mol, die na een verleden bij voormalige staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker en haar opvolger Alexia Bertrand in de fractie van het Vlaams Parlement was terechtgekomen. De positie van de Antwerpse Open VLD’er kan in de toekomst nog veranderen.

Overigens ziet het er steeds meer naar uit dat Lachaert naar de achtergrond wordt gedrongen. Binnen de partij is er steeds minder begrip voor de plotse manier waarop hij ontslag heeft genomen en daarmee ook De Croo in een moeilijk parket bracht. Hem wordt ook verweten dat hij enkele clusterbommen liet afgaan waarbij hij de verantwoordelijkheid elders legde en suggereerde dat men hem een dolk in de rug had gestoken.