Beerschot voert kapitaalsverhoging door van drie miljoen euro, nieuwe spelers op komst

Zoals geweten is het technisch budget van Beerschot op dit moment bevroren. Dat wil zeggen dat er alleen maar ruimte is voor inkomende transfers als er andere spelers de club verlaten. Wel, na het vertrek van Ilias Sebaoui, Issa Soumaré, Jan Van den Bergh en Thibo Baeten van de voorbije dagen krijgt Beerschot eindelijk een beetje financiële ademruimte. Er worden de komende dagen dan ook minstens twee nieuwe spelers verwacht. In principe zullen dat rechtstreekse vervangers zijn voor de jongens die vertrokken zijn.

Doekje voor het bloeden

Beerschot heeft deze week ook een kapitaalsverhoging van drie miljoen euro doorgevoerd, dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Algemeen directeur Frédéric Van den Steen bevestigde dat nieuws vorig weekend al in een interview bij onze krant. “Onze aandeelhouders hebben een nieuwe kapitaalsverhoging doorgevoerd om aan de eisen van de Financial Fair Play te voldoen. Anders riskeerde Beerschot een puntenstraf aan het begin van het seizoen 2024-2025. De putten worden nog gedicht. Maar ook niet meer dan dat.”

Een doekje voor het bloeden, maar toch ook een beetje hoopvol nieuws voor de bezorgde supporters van Beerschot.