“Ik heb pas nadien vernomen hoe oud het monument is”: het opvallende excuus van de toerist die zijn naam in het Colosseum kraste

De toerist die vorige week “Ivan + Hayley 23” kerfde in de muren van het Colosseum heeft zijn excuses aangeboden. In een brief geadresseerd aan de burgemeester van Rome schrijft hij dat hij zich niet bewust was van de oudheid van het monument.

Ivan Dimitrov, een 27-jarige fitnessinstructeur uit het Verenigd Koninkrijk, werd in juni gefilmd toen hij met een sleutel zijn naam en die van zijn vriendin kraste in een muur van het Colosseum. De cameraman, een andere bezoeker die toevallig passeerde, wees Dimitrov in de video op de ongepastheid van zijn daad, maar de Britse toerist lachte de opmerking weg en deed vrolijk verder. Het Romeinse amfitheater is meer dan 2.000 jaar oud en is beschermd Unesco-werelderfgoed.

© Ryan Lutz via REUTERS

De beelden werden uiteindelijk verspreid op sociale media en leverden heel wat heisa op. Na een zoektocht van vijf dagen kon de Italiaanse politie de dader opsporen. De zaak wordt nu verder onderzocht en Dimitrov riskeert een boete die kan oplopen tot 15.000 euro en zelfs een gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar. In een poging om die zware straffen te vermijden heeft de 27-jarige Brit nu een brief met verontschuldigingen geschreven naar de burgemeester van Rome Roberto Gualtieri.

“Oprechte excuses”

In de brief, die gepubliceerd werd in de krant El Messaggero, schrijft Dimitrov dat hij de “ernst van zijn daden” ondertussen beseft. “Via deze weg wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan alle Italianen en bij uitbreiding heel de wereld voor de schade die ik heb toegebracht aan een bezit dat in feite erfgoed is van de hele mensheid”, schrijft hij. “Ik heb bewondering voor degene die de onschatbare, historische en artistieke waarde van het Colosseum met toewijding, zorg en opoffering bewaken.”

“Het is met grote schaamte dat ik pas na deze spijtige gebeurtenissen heb vernomen hoe oud dit monument is”, voegt hij eraan toe. Volgens zijn advocaat is Dimitrov het “prototype” van een toerist die “ervan overtuigd is dat alles is toegestaan in Italië, zelfs zaken die in hun eigen land zwaar bestraft zouden worden”.

Op sociale media kunnen zijn excuses alvast op weinig begrip rekenen. “Hoezo hij wist niet dat het zo oud was? Wat had hij dan gedacht? Dat het een modern voetbalstadion was?”, schrijft iemand op Twitter.