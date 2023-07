NMBS zet komend weekend extra treinen in richting kust

Het kan komend weekend druk worden aan zee vanwege het voorspelde mooie weer. Verwacht wordt dat heel wat toeristen de trein zullen nemen richting de kust. Daarom voorziet NMBS in extra treinen bovenop het zomeraanbod. Concreet komen er vier treinen heen en vier treinen terug bij. Die treinen rijden richting Oostende en Blankenberge.

De vervoersmaatschappij raadt reizigers die naar zee komen aan om de routeplanner te bekijken. Daar is ook te vinden hoe druk het is op de treinen. “We raden ook aan om steeds voldoende water mee te nemen. Het is bovendien aangeraden om in de mate van het mogelijke de spitsuren te vermijden. Wie dat kan, vertrekt beter iets vroeger of iets later”, geeft de NMBS mee.